Josue'den Trabzonspor maçı yorumu

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Josue Pesqueira, sarı-kırmızılı kulübe transfer olarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 22 Ekim Cumartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Josue, Porto'da kiralık olarak geldiği Galatasaray'da fazla süre bulamamasını şöyle değerlendirdi:

"Bunun için üzgünüm diyemem. Bunlara hazırlıklı şekilde geldim. Hocalarımın ve takım arkadaşlarımın bana yaklaşımı çok iyi. Bu kulübe beni kazandıran kişilere teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelerek bir hayalim gerçekleşti. Hayalim gerçekleşmişken üzüntülü olduğumu (az forma şansı bulmasıyla ilgili) söylemek mümkün değil."

Trabzonspor'la çok zor bir maç yapacaklarını anlatan Portekizli orta saha oyuncusu, "Evimizde nasıl oynadığımızı herkes biliyor. Taraftarın desteğiyle evimizde kendimizi güçlü hissediyoruz. İyi oynayan bir Galatasaray var. Umarım Trabzonspor maçı da güzel olacaktır." dedi.

Geçen sezonki Galatasaray'la bu sezon arasında kadroda kalite farkı olduğuna vurgu yapan Josue, "Kalite farkı var. Her pozisyonda inanılmaz bir rekabet var. Çok önemli bir 10 numaramız var, Sneijder. Geldiğim günden beri ondan çok şey öğreniyorum. Burada olma sebebim ihtiyaç olunca maksimumu vermek. Oynadığım pozisyonda ilk tercihin Sneijder olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Galatasaray'da devam etmek istiyorum"

Josue, gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini ancak bunun sadece kendisine bağlı olmadığını belirtti.

Galatasaray'da bulunmaktan mutlu olduğunu anlatan Josue, "Burada devam etmek istiyorum ama bu sadece benim verebileceğim bir karar değil. Kısa dönemdeki hedefim takıma yardımcı olup, şampiyon olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Wesley Sneijder'in yokluğunda geçen hafta forma giydiği Gençlerbirliği karşısında güzel bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Portekizli futbolcu, "Gençlerbirliği karşısında, maç boyunca hocamızın isteklerini sahaya yansıtmaya çalıştım. Burada tebriği sadece oynayanlar değil, bütün futbolcular hak ediyor. Büyük bir oyuncu havuzumuz var. Birbirlerini sürekli destek olan bir arkadaşlık ortamı var takımda." diye konuştu.

Galatasaray'da defansif yönünü de geliştirmeye çalıştığını söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray büyük bir takım ve burada defansif yönünüzü de geliştirmeniz gerekiyor. Ben de elimden geldiğince maksimum faydayı savunmada da sağlamaya çalışıyorum. Burada oynamak istiyorsan oyunun defansif ve ofansif yönünü iyi yapmalısınız." şeklinde düşüncelerini aktardı.

Daha önce Türkiye'de forma giydiği Bursaspor ile şimdiki takımı Galatasaray'ı karşılaştıran Josue, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'da da öz güvenim çok yüksek. Bursaspor'da oynamakla burada oynamak arasında fark var. Rakiplerin size karşı oynama şekli de farklı. Bursaspor'da geniş alan bulabilirken, Galatasaray'da daha fazla kapanan takımlara karşı oynuyorsunuz. Bursaspor'daki öz güvenimle buradaki öz güvenim aynı."