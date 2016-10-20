''İnşaatlarda elektrikçilik yapıyordum''
Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok LİG TV’de günün konuğu oldu. Derdiyok ”Rize maçında attığım golü kariyerimin en güzel golüydü” dedi.
''HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK''
"Tabi öncelikle puan olarak baktığımızda iyi bir yerdeyiz. Unutulmaması lazım ki kritik maçları da aldığımız oldu. Hedefimiz şampiyonluk. İyi gittiğimizi düşünüyorum. Gerçekten şöyle bir durum var. Her takım her takımı yenebiliyor. Zor bir lig maç olacak bu sene. Ligin geliştiğini görüyoruz. Takımların güçlendiğini görüyoruz. Daha çok gol atmak için kendimi geliştiriyorum. Gerçekten şampiyonluğa oynuyorsak takımın kazanması lazım. Gol atıp atmamak önemli değil. 5 golle takıma bir katkı sağladım. Mutlu olduğum bir konu ama hedeflerim daha yüksekdi. Hocalarımız yardımcı oluyor.
''RONALDO BİR NUMARALI SANTRAFOR''
Her oyuncudan bir şey kapmak isterim. Messi'nin hızı olsun tekniği olsun çok iyi. İbrahimoviç'in fiziksel kuvveti olsun gücü olsun iyi. Brezilyalı Ronaldo gözümde bir numaralı bir santrafor.
''İNŞAATLARDA ELEKTRİKÇİLİK YAPIYORDUM''
''Futbol benim hayalimdi. Ancak altyapıya başladığımda inşaatlarda elektrikçilik yapıyordum. Bir sene dişimi sıktım. Sabah 7'den 3'e kadar inşaatta çalışıp idmana geliyordum. En sonunda ödülüm gibi oldu. Basel'le anlaştım. Hızlı bir çıkış sağladım. Basel'in dostluk maçında gol atınca Leverkussen'e transfer oldum. İsviçre milli takımına çağrıldım. Avrupa'ya adım atmam çok önemliydi. Adım adım kariyer yapmak istedim. O yüzden Leverkusen'den teklif geldiğinde benim için ideal bir takımdı. Leverkusen'de kendimi gösterdim başarılı oldum.''
''BENİ EN ÇOK FERDİNAND ZORLADI''
''Kariyerimde beni bir sürü stoper zorladı ama en çok İngiltere milli maçında Rio Ferdinand zorladı. Duvar gibiydi.''
''KASIMPAŞA DIŞINDA BİR KULÜPTEN ÖNEMLİ BİR TEKLİF ALMAMIŞTIM''
''Kasımpaşa'ya geldiğim sene Türkiye'de Kasımpaşa dışında bir kulüpten önemli bir teklif almamıştım. Gelir gelmez bağlarım kopunca çok üzüldüm. Hocam da kulüp de çok üzüldü. İlk kez ağır bir sakatlık geçiriyordum. Şokunu uzun süre atamadım. Kasımpaşa'da ikinci senem iyi geçti. İyi başladık sonra düşüş yaşadık. 2016'da İsviçre milli takımında oynamak isterdim ama hoca şans vermedi. 1-0 mağlupken bir maçta beni oyuna aldı. Oyunu değiştirdim ama kazanamadık. Karabükspor maçından sonra tribünlere kalp işareti yaptığım gol sevinci o an içimden geldi. Beşiktaş ile süper kupa maçı vardı. Taraftarlar bizi yalnız bırakmasın istedim. Taraftarlara golü armağan ettim. ''
''KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜYDÜ''
''Rize maçında attığım gol kariyerimin en güzel golüydü. Akılmda kalan bir başka unutamadığım golü de Basel'de kafayla atmıştı. Topa öyle bir sıçramışım ki, rakip oyuncunun kafası dizimin altında kalmıştı. İsviçre'nin Almanya'yı uzun süre sonra yendiği maçta hat-trick yapmam da unutamadığım maçlar arasında. Türkiye'ye karşı 2008'de İsviçre forması giydiğim karşılaşmayı da unutamıyorum."
"Tabi öncelikle puan olarak baktığımızda iyi bir yerdeyiz. Unutulmaması lazım ki kritik maçları da aldığımız oldu. Hedefimiz şampiyonluk. İyi gittiğimizi düşünüyorum. Gerçekten şöyle bir durum var. Her takım her takımı yenebiliyor. Zor bir lig maç olacak bu sene. Ligin geliştiğini görüyoruz. Takımların güçlendiğini görüyoruz. Daha çok gol atmak için kendimi geliştiriyorum. Gerçekten şampiyonluğa oynuyorsak takımın kazanması lazım. Gol atıp atmamak önemli değil. 5 golle takıma bir katkı sağladım. Mutlu olduğum bir konu ama hedeflerim daha yüksekdi. Hocalarımız yardımcı oluyor.
''RONALDO BİR NUMARALI SANTRAFOR''
Her oyuncudan bir şey kapmak isterim. Messi'nin hızı olsun tekniği olsun çok iyi. İbrahimoviç'in fiziksel kuvveti olsun gücü olsun iyi. Brezilyalı Ronaldo gözümde bir numaralı bir santrafor.
''İNŞAATLARDA ELEKTRİKÇİLİK YAPIYORDUM''
''Futbol benim hayalimdi. Ancak altyapıya başladığımda inşaatlarda elektrikçilik yapıyordum. Bir sene dişimi sıktım. Sabah 7'den 3'e kadar inşaatta çalışıp idmana geliyordum. En sonunda ödülüm gibi oldu. Basel'le anlaştım. Hızlı bir çıkış sağladım. Basel'in dostluk maçında gol atınca Leverkussen'e transfer oldum. İsviçre milli takımına çağrıldım. Avrupa'ya adım atmam çok önemliydi. Adım adım kariyer yapmak istedim. O yüzden Leverkusen'den teklif geldiğinde benim için ideal bir takımdı. Leverkusen'de kendimi gösterdim başarılı oldum.''
''BENİ EN ÇOK FERDİNAND ZORLADI''
''Kariyerimde beni bir sürü stoper zorladı ama en çok İngiltere milli maçında Rio Ferdinand zorladı. Duvar gibiydi.''
''KASIMPAŞA DIŞINDA BİR KULÜPTEN ÖNEMLİ BİR TEKLİF ALMAMIŞTIM''
''Kasımpaşa'ya geldiğim sene Türkiye'de Kasımpaşa dışında bir kulüpten önemli bir teklif almamıştım. Gelir gelmez bağlarım kopunca çok üzüldüm. Hocam da kulüp de çok üzüldü. İlk kez ağır bir sakatlık geçiriyordum. Şokunu uzun süre atamadım. Kasımpaşa'da ikinci senem iyi geçti. İyi başladık sonra düşüş yaşadık. 2016'da İsviçre milli takımında oynamak isterdim ama hoca şans vermedi. 1-0 mağlupken bir maçta beni oyuna aldı. Oyunu değiştirdim ama kazanamadık. Karabükspor maçından sonra tribünlere kalp işareti yaptığım gol sevinci o an içimden geldi. Beşiktaş ile süper kupa maçı vardı. Taraftarlar bizi yalnız bırakmasın istedim. Taraftarlara golü armağan ettim. ''
''KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜYDÜ''
''Rize maçında attığım gol kariyerimin en güzel golüydü. Akılmda kalan bir başka unutamadığım golü de Basel'de kafayla atmıştı. Topa öyle bir sıçramışım ki, rakip oyuncunun kafası dizimin altında kalmıştı. İsviçre'nin Almanya'yı uzun süre sonra yendiği maçta hat-trick yapmam da unutamadığım maçlar arasında. Türkiye'ye karşı 2008'de İsviçre forması giydiğim karşılaşmayı da unutamıyorum."
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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