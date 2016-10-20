Galatasaray'da Sneijder sevinci
Spor Toto Süper Lig'de 22 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray'da, Wesley Sneijder sevinci yaşanıyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti tarafından dün bir dizi teste tabi tutulan Sneijder'in yanı sıra Lukas Podolski, Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci'nin de takımla çalışmasında bir engel oluşmadığı belirtildi.
Galatasaray'da tek eksik, uzun süredir sakatlığı bulunan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson.
Sarı-kırmızılı ekipte, futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Neşeli gözüken futbolcular, antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Riekerink'in Trabzonspor maçının taktiği üzerinde durduğu ifade edildi.
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:19
- Napoli'de kara gece
Toplam 6
Yorum
Gukland Allah senden Razi olsun Kardesim ! InsaAllah dualarin kabul olur ve InsaAllah sizde eski Naminiza yakisir yerlere geri gelirsiniz !
- Napoli'de kara gece
Toplam 6
Yorum
Gukland Bizi Yücelten büyültende Ezeli Rekabetimiz ve Ebedi Dostlugumuzdur ! InsaAllah Kazanirsiniz Bugün Mutlu edin bizi ihtiyaci var Ülkemin buna!
- Hakeme rağmen gereğini yaptık
Toplam 1
Yorum
ERGİN DÜN NE DEDİM ABU BAKAR 2 GOL ATACAK BÖYLE HİSSEDİYOM DEDİM ÇOK ŞÜKÜR YANILMADIM
Galatasaray'da Sneijder sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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