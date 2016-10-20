 Galatasaray'da Sneijder sevinci – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    'da Sneijder sevinci

    Galatasaray'da Sneijder sevinci

    Toto Süper Lig'de 22 Ekim Cumartesi günü 'la karşılaşacak 'da, Wesley Sneijder sevinci yaşanıyor.

    Hollanda Milli Takımı'ndan sakat dönen ve geçen hafta maçında forma giyemeyen Sneijder, bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

    Sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti tarafından dün bir dizi teste tabi tutulan Sneijder'in yanı sıra Lukas Podolski, Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci'nin de takımla çalışmasında bir engel oluşmadığı belirtildi.

    'da tek eksik, uzun süredir sakatlığı bulunan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson.

    Sarı-kırmızılı ekipte, futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Neşeli gözüken futbolcular, antrenmana 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Riekerink'in maçının taktiği üzerinde durduğu ifade edildi.

    Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:19
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