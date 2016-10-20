 Bruma’nın golüne 16 bin takip – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bruma’nın golüne 16 bin takip

    Bruma’nın golüne 16 bin takip
    Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell'in GollerCepte uygulamasında yedinci haftanın en popüler golünün Bruma'dan geldiği açıklandı. GollerCepte uygulaması üzerinden geçen hafta atılan toplam 11 gol, 52 bin 852 kez izlenirken başkentte G.Saray'a galibiyeti getiren Bruma'nın golü, 16 bin 728 kez takip edildi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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