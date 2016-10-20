Aslan Florya’ya sığmadı
Florya’daki GS Store’un düzenlediği imza gününde binlerce taraftar kuyruk oluşturdu. Riekerink ve futbolcularla fotoğraf çektiren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink ile kaptan Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Sabri Sarıoğlu, Fernando Muslera, Bruma, Eren Derdiyok ve Hakan Balta, Florya'daki GS Store'un düzenlediği imza gününde taraftarlarla buluştu. Organizasyon büyük ilgi görürken, binlerce sarı- kırmızılı taraftar, Florya caddelerinde futbolcular ve Riekerink'le fotoğraf çektirebilmek ve imza almak için kuyruğa girdi.
CAROLE DESTEĞE GELDİ
Yoğun katılım nedeniyle Lionel Carole da evinden çağrılarak, arkadaşlarına imza gününde destek sağladı. Saat 14.00'te başlayıp, 15.30'a kadar devam eden etkinlikte, futbolcular tek tek tüm taraftarların formalarını ve lisanslı Galatasaray ürünlerini imzaladı. Galatasaray Mağzacılık ve Perakendecilik A.Ş Genel Müdürü Ali Öğüdücü, taraftarın ilgisi nedeniyle bu tip organizasyonları tekrar edeceklerini açıkladı.
50 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ
Florya'daki organizasyona katılan Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Trabzonspor maçına 50 bin kişi beklediklerini söyledi. Nazifoğlu şunları söyledi: "Eski gösterişli günlerdeki gibi taraftarlarımız çok hevesli. Bilet satışlarına bakıyorum ve buradaki kalabalığı görünce, hafta sonu 50 bini rahat bulacağımız konusunda umutlandım. Türkiye'deki diğer şehirlerde de bu inanmışlığı görüyoruz. Allah'ın izniyle biz bu sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız.
CAROLE DESTEĞE GELDİ
Yoğun katılım nedeniyle Lionel Carole da evinden çağrılarak, arkadaşlarına imza gününde destek sağladı. Saat 14.00'te başlayıp, 15.30'a kadar devam eden etkinlikte, futbolcular tek tek tüm taraftarların formalarını ve lisanslı Galatasaray ürünlerini imzaladı. Galatasaray Mağzacılık ve Perakendecilik A.Ş Genel Müdürü Ali Öğüdücü, taraftarın ilgisi nedeniyle bu tip organizasyonları tekrar edeceklerini açıkladı.
50 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ
Florya'daki organizasyona katılan Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Trabzonspor maçına 50 bin kişi beklediklerini söyledi. Nazifoğlu şunları söyledi: "Eski gösterişli günlerdeki gibi taraftarlarımız çok hevesli. Bilet satışlarına bakıyorum ve buradaki kalabalığı görünce, hafta sonu 50 bini rahat bulacağımız konusunda umutlandım. Türkiye'deki diğer şehirlerde de bu inanmışlığı görüyoruz. Allah'ın izniyle biz bu sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Aslan Florya’ya sığmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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