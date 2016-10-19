Trabzonspor mesaisi sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas egzersizleriyle devam eden idmanın sonraki bölümünde bireysel savunma organizasyonları üzerine çalışmalar yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise üçe üç oyun ve hemen ardından dokuza dokuz çift kale maç gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Antrenmanın ardından saat 13.30'da sarı-kırmızılı futbolcu Josue Pesqueira, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 14.00'te ise teknik direktör Jan Olde Riekerink, soruları yanıtlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Antrenmanın ardından saat 13.30'da sarı-kırmızılı futbolcu Josue Pesqueira, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 14.00'te ise teknik direktör Jan Olde Riekerink, soruları yanıtlayacak.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:03
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