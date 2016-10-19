 Söz Dursun Özbek’te – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Söz Dursun Özbek’te

    Söz Dursun Özbek’te
    'da yaklaşan kritik Olağanüstü Genel Kurul öncesi Başkan Dursun Özbek bugün basın toplantısı düzenleyecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki toplantı 11.00'de başlayacak. Özbek önemli açıklamalarda bulunacak.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:07
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