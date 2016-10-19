 Sergen’den tavsiye – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Sergen’den tavsiye

    Sergen’den tavsiye
    Teknik direktör Sergen Yalçın'dan 'ın 14 yaşındaki yıldız adayı Mustafa Kapı'ya tavsiyeler geldi. Yalçın "Sakın şımarma. Çok çalış. Yeteneklerinle yetinme ve sürekli kendini geliştir" dedi. Yalçın, Kapı'nın A takımda oynatılmasının altyapıdaki futbolcular için de büyük umut olduğunun altını çizdi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:28
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