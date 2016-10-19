''Kimseyi satmayız''
Sportif A.Ş Üyesi, şampiyonluğa giden yolda hiçbir ismi satmayacaklarını belirtti. “Bizden oyuncu almak kolay değil” diyen Nazifoğlu, yayın ihalesi için de F.Bahçe ile aynı fikirde olduğunu kaydetti.
Yayın ihalesi ile ilgili düşüncelerin ortak olması gerektiğini vurgulayan Nazifoğlu, "F.Bahçe ile aynı görüşteyim. F.Bahçe ve G.Saray'ın daha çok katma değer verdiği görülüyor. G.Saray ve F.Bahçe'nin bu havuza daha büyük katkısı var. Bu 18 takımlı bir lig. Orada tabii ki daha hakkaniyetli dağıtım yapılmalı" ifadelerini kullandı.
KONGRE ŞAMPİYONLUĞU ETKİLER
Nazifoğlu, 22 Ekim'deki kongre için de şu yorumu yaptı: "Olumsuz bir sonuç takımı iyi etkilemez. Burada bazı problemler var. Şampiyonluğu da etkiler." Yönetici, ayrıca Riva ve Florya arazilerinde düşünülen projeler için eleştiri yapanların çözüm üretemediklerini de sözlerine ekledi.
BİRLİKTELİK ÜST SEVİYEDE
Takımdaki birlik ortamının çok iyi olduğuna vurgu yapan sarı-kırmızılı idareci, "Yedi hafta sonunda kardeşlik olgusu bizim bile ummadığımız bir seviyeye ulaştı" yorumunu yaptı.
RİEKERİNK'LE UZUN SÜRE ÇALIŞACAĞIZ
Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'ten çok memnun olduklarını söyleyen Nazifoğlu, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmaması ile ilgili, "Riekerink'ten biz çok memnunuz ama şu an bu konuyu konuşmak için erken. Herkes başarılı olmak istiyor. Biz de başarılı olursak buradaki görevlerimize devam edeceğiz. Benim de onun da burada kalması başarı ile endeksli. Bunları konuşmak için erken. Görünen o ki uzun yıllar Riekerink ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
GEREKSİZ TRANSFER YOK
Ara transfer dönemine ilişkin açıklama da yapan Nazifoğlu, "Şu an her şey iyi gidiyor. Kaç tane transfer yaparız, nasıl transfer yaparız bilmem. Adam almak için adam almayacağız. Bizden daha iyi bir performansı uygun bir fiyata bulursak alacağız, laf olsun diye adam almayacağız" diye konuştu.
DE JONG TEMPOYU KALDIRAMADI
Bir süredir sakatlığı bulunan De Jong'un durumu hakkında da konuşan Nazifoğlu şöyle dedi: "Açıkçası Amerika'daki lig daha temposu düşük. Oradan buraya gelip yüksek tempoya girince kaslarında zorlama oldu."
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:50
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
''Kimseyi satmayız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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