''Kimseyi satmayız''

Sportif A.Ş Üyesi, şampiyonluğa giden yolda hiçbir ismi satmayacaklarını belirtti. “Bizden oyuncu almak kolay değil” diyen Nazifoğlu, yayın ihalesi için de F.Bahçe ile aynı fikirde olduğunu kaydetti.

G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, düzenlediği basın toplantısında takımın durumundan gelirlere, transfer planlarına kadar pek çok konuda açıklamada bulundu. Nazifoğlu, Bruma ve Muslera için teklifler aldıklarını belirterek "Gelsinler bakalım, bir tekliflerini yapsınlar. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, öyle bir teklif yapmaları lazım. Bizden oyuncu almak kolay değil. Şampiyonluğa giden yolda hiçbir oyuncuyu satmayı düşünmüyoruz" dedi.



Yayın ihalesi ile ilgili düşüncelerin ortak olması gerektiğini vurgulayan Nazifoğlu, "F.Bahçe ile aynı görüşteyim. F.Bahçe ve G.Saray'ın daha çok katma değer verdiği görülüyor. G.Saray ve F.Bahçe'nin bu havuza daha büyük katkısı var. Bu 18 takımlı bir lig. Orada tabii ki daha hakkaniyetli dağıtım yapılmalı" ifadelerini kullandı.



KONGRE ŞAMPİYONLUĞU ETKİLER

Nazifoğlu, 22 Ekim'deki kongre için de şu yorumu yaptı: "Olumsuz bir sonuç takımı iyi etkilemez. Burada bazı problemler var. Şampiyonluğu da etkiler." Yönetici, ayrıca Riva ve Florya arazilerinde düşünülen projeler için eleştiri yapanların çözüm üretemediklerini de sözlerine ekledi.



BİRLİKTELİK ÜST SEVİYEDE

Takımdaki birlik ortamının çok iyi olduğuna vurgu yapan sarı-kırmızılı idareci, "Yedi hafta sonunda kardeşlik olgusu bizim bile ummadığımız bir seviyeye ulaştı" yorumunu yaptı.



RİEKERİNK'LE UZUN SÜRE ÇALIŞACAĞIZ

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'ten çok memnun olduklarını söyleyen Nazifoğlu, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmaması ile ilgili, "Riekerink'ten biz çok memnunuz ama şu an bu konuyu konuşmak için erken. Herkes başarılı olmak istiyor. Biz de başarılı olursak buradaki görevlerimize devam edeceğiz. Benim de onun da burada kalması başarı ile endeksli. Bunları konuşmak için erken. Görünen o ki uzun yıllar Riekerink ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



GEREKSİZ TRANSFER YOK

Ara transfer dönemine ilişkin açıklama da yapan Nazifoğlu, "Şu an her şey iyi gidiyor. Kaç tane transfer yaparız, nasıl transfer yaparız bilmem. Adam almak için adam almayacağız. Bizden daha iyi bir performansı uygun bir fiyata bulursak alacağız, laf olsun diye adam almayacağız" diye konuştu.



DE JONG TEMPOYU KALDIRAMADI

Bir süredir sakatlığı bulunan De Jong'un durumu hakkında da konuşan Nazifoğlu şöyle dedi: "Açıkçası Amerika'daki lig daha temposu düşük. Oradan buraya gelip yüksek tempoya girince kaslarında zorlama oldu."