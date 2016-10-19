 Kimi ararsan bugün Florya’da – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kimi ararsan bugün Florya’da

    Kimi ararsan bugün Florya’da
    , dev bir imza günü ile bugün taraftarıyla buluşacak. Saat 14.00'te Florya GS Store'daki organizasyona teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yanı sıra Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Eren Derdiyok, Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Armindo Bruma ve Hakan Balta da katılacak.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:26
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