‘Kalbimizde yatan aslan’
G.Saray'ın eski başkanı Ünal Aysal, 360 TV'ye konuştu. Aysal, "Başkanlığa yeniden aday olur musunuz?" şeklindeki soruya "Galatasaray kalbimizde yatan bir aslan. Zamanı gelince bu şerefli görevi almayı herkes ister" yanıtını verdi. Aysal, Riva ve Florya'nın satışı ile ilgili "Satmak kolay yöntem. Daha doğru şekilde değerlendirmeli" dedi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:00
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