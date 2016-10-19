 ‘Kalbimizde yatan aslan’ – Fotomaç – 19 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ‘Kalbimizde yatan aslan’

    ‘Kalbimizde yatan aslan’
    G.Saray'ın eski başkanı Ünal Aysal, 360 TV'ye konuştu. Aysal, "Başkanlığa yeniden aday olur musunuz?" şeklindeki soruya " kalbimizde yatan bir aslan. Zamanı gelince bu şerefli görevi almayı herkes ister" yanıtını verdi. Aysal, Riva ve Florya'nın satışı ile ilgili "Satmak kolay yöntem. Daha doğru şekilde değerlendirmeli" dedi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kalbimizde yatan aslan’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.