 Josue: Ben hazırım – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Josue: Ben hazırım

    Josue: Ben hazırım
    Wesley Sneijder'in sakatlığında G.Birliği deplasmanında onun yerine oynayan Josue, maçı için de iddialı konuştu. Josue "Ankara'da iyi oynadım. Görev alırsam yine elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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