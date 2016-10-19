 İngilizleri peşine taktı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    İngilizleri peşine taktı

    İngilizleri peşine taktı
    Bruma ile ilgili dış basından transfer haberleri yağmaya devam ediyor. Ada basını Arsenal'in scoutlarının Portekizli yıldızla ilgili teknik direktör Arsene Wenger'e olumlu rapor verdiğini yazdı. Devre arası resmi teklif bekleniyor.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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