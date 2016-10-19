G.Saray taraftarıyla buluştu
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink ile futbolcular Florya'da imza gününe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink ile kaptan Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Sabri Sarıoğlu, Fernando Muslera, Bruma, Eren Derdiyok, Hakan Balta, Tolga Ciğerci ve Lionel Carole Florya'daki GSStore'da düzenlenen imza gününe katıldı. 14.00'te başlayan imza günü, 15.30'da sona erdi. Futbolcular, tek tek tüm taraftarların formalarını ve lisanslı Galatasaray ürünlerini imzaladı.
LEVENT NAZİFOĞLU: "ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, imza gününün eski günlerdeki gibi gerçekleştiğini, sarı-kırmızılı taraftarların çok hevesli olduğunu söyledi.
Nazifoğlu,"Zaten bunu istiyorduk. Bilet satışlarına da bakıyorum herhalde 50 bini rahat bulacağız. Eski günlerimize döndük gibi görünüyor. Bu sadece bizim gayretimizle olmaz. Taraftarın desteğiyle olur. Artık skorlar geldikçe, yolumuza daha rahat devam edeceğiz. Burada gördüğüm kalabalık beni hafta sonu 50 bin Aslan için umutlandırdı. Türkiye'deki diğer şehirlerde de bu inanmışlığı görüyoruz. Allah'ın izniyle biz bu sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız" diye konuştu.
SELÇUK İNAN: "TARAFTARIMIZLA DAHA GÜÇLÜYÜZ"
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan, "Taraftarlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Çok yoğun ilgi gösteriyorlar, sağ olsunlar. Zaten bize ne kadar güç verdiklerini her zaman belirtiyoruz. Bugün yine kulüplerine ve bize destek çıktılar. Bu nedenle takım arkadaşlarım adına onlara teşekkür ediyorum. Hafta sonu Trabzon maçında da desteklerini sürdürsünler. Gerçekten taraftara çok ihtiyacımız var. Onlarla birlikte her zaman daha güçlüyüz. Ve yine onlarla inşallah şampiyon oluruz" dedi.
LEVENT NAZİFOĞLU: "ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, imza gününün eski günlerdeki gibi gerçekleştiğini, sarı-kırmızılı taraftarların çok hevesli olduğunu söyledi.
Nazifoğlu,"Zaten bunu istiyorduk. Bilet satışlarına da bakıyorum herhalde 50 bini rahat bulacağız. Eski günlerimize döndük gibi görünüyor. Bu sadece bizim gayretimizle olmaz. Taraftarın desteğiyle olur. Artık skorlar geldikçe, yolumuza daha rahat devam edeceğiz. Burada gördüğüm kalabalık beni hafta sonu 50 bin Aslan için umutlandırdı. Türkiye'deki diğer şehirlerde de bu inanmışlığı görüyoruz. Allah'ın izniyle biz bu sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız" diye konuştu.
SELÇUK İNAN: "TARAFTARIMIZLA DAHA GÜÇLÜYÜZ"
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan, "Taraftarlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Çok yoğun ilgi gösteriyorlar, sağ olsunlar. Zaten bize ne kadar güç verdiklerini her zaman belirtiyoruz. Bugün yine kulüplerine ve bize destek çıktılar. Bu nedenle takım arkadaşlarım adına onlara teşekkür ediyorum. Hafta sonu Trabzon maçında da desteklerini sürdürsünler. Gerçekten taraftara çok ihtiyacımız var. Onlarla birlikte her zaman daha güçlüyüz. Ve yine onlarla inşallah şampiyon oluruz" dedi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:11
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