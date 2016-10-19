 ‘Florya’yı vermem’ – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    ‘Florya’yı vermem’

    ‘Florya’yı vermem’

    Camianın etkin ismi İnan Kıraç, Özbek’e sert çıktı.

    G.Saray'da gündem Riva ve Florya arazilerinin satışı... Camianın etkili ismi İnan Kıraç, 7 kritik maddede görüşlerini bildirdi...
    1- Florya ve Riva konusunda yeterince bilgilendirilmedik. Bu şartlarda olağanüstü kongre olmamalı.
    2- Riva arazisi için anlaşma döviz kuruyla yapılmalı.
    3- Florya çok değerli. Oranın satışına izin vermem.
    4- Riva'da Üniversitesi yapılmalı. Burası alınırken eğitim yeri olacağı konuşulmuştu.
    5- Ünal Aysal'ın kalbini kırdılar. Desteklenseydi farklı yerde olurduk.
    6- Riva ve Florya'yı satan Dursun Özbek iyi anılmaz. Ben mal satışına karşıyım.
    7- Riva'ya şartlı onay veririm ama Florya'ya asla.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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