‘Florya’yı vermem’
Camianın etkin ismi İnan Kıraç, Özbek’e sert çıktı.
1- Florya ve Riva konusunda yeterince bilgilendirilmedik. Bu şartlarda olağanüstü kongre olmamalı.
2- Riva arazisi için anlaşma döviz kuruyla yapılmalı.
3- Florya çok değerli. Oranın satışına izin vermem.
4- Riva'da Galatasaray Üniversitesi yapılmalı. Burası alınırken eğitim yeri olacağı konuşulmuştu.
5- Ünal Aysal'ın kalbini kırdılar. Desteklenseydi farklı yerde olurduk.
6- Riva ve Florya'yı satan Dursun Özbek iyi anılmaz. Ben mal satışına karşıyım.
7- Riva'ya şartlı onay veririm ama Florya'ya asla.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:50
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
‘Florya’yı vermem’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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