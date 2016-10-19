 Florya’da neşeli idman – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Florya’da neşeli idman

    Florya’da neşeli idman
    Sezona iyi başlayan Cimbom, maçı hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından dün başladı. Antrenmanın son bölümündeki çift kale maçı Carole, Linnes, Cenk Gönen, Yasin, Hamit ve Semih Kaya'dan kurulu takım kazandı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:09
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