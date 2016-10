Dursun Özbek taraftara müjdeyi verdi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü ile hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de Spor Genel Müdürlüğü arasındaki ihtilafları giderebilmek için uzun süredir görüşmeler yaptıklarını aktararak, sonuca ulaşan önemli konular olduğunu söyledi.

Aslantepe'ye yapmak istedikleri spor salonu konusunun neticelendiğini belirten Özbek. "Projemizi sunmuştuk ve görüşmeler neticelendi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın yanına 15 bin kişi kapasiteli spor salonu yapabilmek için gerekli yetki belgesini Gençlik ve Spor Bakanlığından aldık. Şimdi hızlıca Sarıyer Belediyesine başvurup konuyu ruhsata bağlıyoruz. Ardından da inşaata başlayacağız." diye konuştu.

"Stat üst irtifa hakkı sorunu ortadan kalktı"

Dursun Özbek, çatının açılır kapanır sisteminin yapılmaması nedeniyle Türk Telekom Arena'nın üst irtifa hakkının alınamaması konusunun da çözüme kavuştuğunu dile getirdi.

Kulübün verdiği taahhüdü yerine getirmemesi nedeniyle 5-6 yıldır süren bu konunun hukuka intikal ettiğini hatırlatan Özbek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, davanın geri çekilmesi yönünde mutabakata varıldı. Galatasaray'ın stattaki üst irtifa hakkına yönelik problemler de ortadan kalkmış oldu. Salon ve irtifa hakkı konusu çok önemliydi. Hem bir sorun çözüldü hem de bir tesisin yapılması kararı alındı." şeklinde konuştu.

"UEFA konusunda bilgi kirliliği var"

Dursun Özbek, UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde alınan 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası sonrası, yeni döneme ilişkin bazı bilgi kirlilikleri olduğundan yakındı.

Yeterli bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kafa karışıklığına sebep olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, UEFA Finansal Fair Play Komisyonu ile geçmişte yaşanan görüşmeleri hatırlatıp, yapılan anlaşmanın ayrıntılarına değindi.

Sarı-kırmızılı kulübün, yalnızca 1 yıl ceza aldığına vurgu yapan Özbek, "UEFA konusunda bilgi kirliliği var. UEFA üç yıllık periyotlarda 30 milyon avro zarar sınırı koydu. Bizim üç yıllık periyodumuz ise bu sezon başladı. Sanki başka bir şey varmış gibi sahneye çıkmayı, Galatasaray'ı UEFA ve camia nezdinde rahatsız edici ifadeler kullanmayı yanlış buluyorum. Galatasaraylılıkla bağdaştırmıyorum. Burada telaffuz edilen yanlış bilgiler UEFA'ya da gidiyor ve hiç yoktan iş köpürmeye başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim olarak UEFA'nın kendileri için belirlediği kıstasların daha da ötesinde mali kriterleri uyguladıklarını ifade eden başkan Özbek, şunları söyledi:

"Tekrar böyle bir uygulamaya muhatap olmamak için gereken adımları atıyoruz. Geriden kalan 2015-2016 sezonu itibarıyla açıklanan zarar 17 milyon avro. Buraya da 55 milyon avro zarardan gelindi. Bu sene ise kar etmenin peşindeyiz. Zarar öngörmüyoruz. Bu sezon ve önümüzdeki 2 sezon toplamda 30 milyon avro zararı geçmemem lazım. UEFA'nın maksadı kulüpleri cezalandırmak değil, performansa ve iyileşmeye bağlı kararlar alıyorlar. Bizde yapılan en büyü hata, UEFA'ya verilen taahhütlere uyulmaması. Anlaşma yapılırken 165 milyon avro zarar vardı. 'Bize bu süre yetmez, 5 yıllık bir planlama yapalım ve zararı aşağıya çekelim' denseydi. Bu ceza verilmezdi."

"Mecidiyeköy arsasının değerlendirilmesi örnek"

Dursun Özbek, Riva ve Florya Metin Oktay Tesisleri arazilerinin değerlendirilmesi konusunda yetki almak için 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulun önemine dikkat çekerken, Mecidiyeköy'deki arsaya yapılan otel inşaatını örnek gösterdi.

Kulübün 1,5 milyar lira borcu bulunduğunu ve 230 milyon dolar borcun banka ile finans kuruluşlarına olduğunu yineleyen Özbek, "Bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için yeni sponsorlar bulunmalı, mevcut gayrimenkuller de kullanılmak zorunda. En canlı örneği, Mecidiyeköy'deki otel inşaatı. Oranın arsa değeri 20 milyon dolar civarı. Buraya kapalı alanı 17 bin metre kare olan bir bina diktik ve bitmek üzere. Şimdiki değeri en kötü hesaplamayla 100 milyon dolara yakın. Ben arsaya 10 milyon dolar harcadım, arsa bedeliyle 30 milyon dolarlık değeri, neredeyse 100 milyon dolara taşıdık. Bu durum, arsanın geliştirilmesi operasyonudur. Bu canlı bir örnektir. Yönetimin ne yapmak istediğine de esas teşkil edecektir. Aynısını diğer gayrimenkullerimize de taşımak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Riva böyle zamanlar için alındı"

Başkan Özbek, Riva arazisiyle ilgili proje geliştirilmesine yönelik olarak, "Arazi, Selahattin Beyazıt başkanımız döneminde 40 sene önce satın alınmış. Adnan Polat emek sarf etmiş ve bayağı uğraşmış. O zaman niye alındı, niye ruhsat için uğraşıldı. Adnan Polat beyin bu işte ne kadar deneyimli olduğun bilmeyeniniz var mı? Riva böyle zamanlar için alındı. Galatasaray'a fayda getirmesi, çıkış noktası olması için bunları yapmak zorundaydılar." diye konuştu.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yaptıkları ön protokolün Florya arazisini de kapsadığını hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle konuştu:

"Her iki projede de Galatasaray'ın menfaatleri en üst seviyede tutulmaktadır. Florya bizim yuvamız ama iddia ediyorum, Süper Lig'de yarışan takımların çoğundan daha zayıf bir tesise sahibiz. Bir çok kulübün A takım antrenmanları için 3-4 tane sahaları var. Bizim sadece 2 nizamı sahamız bulunuyor. Futbolcu sağlığı açısından da olumsuz bir durum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcular Cavanda ve Sinan Gümüş'ün saha zemini nedeniyle Florya'da sakatlandığını anlatan Özbek, "Galatasaray'ın büyüklüğüne uygun olarak, mevcut tesislerin büyümesi gerekli. Sırf yeni proje için söylemiyorum bunu. Galatasaray gibi bir takımın daha büyük ve daha iyi bir tesisinin olması lazım. Galatasaray'ın hak ettiğinin altında bir tesis burası. Bu durumun çözülmesi gereği var. Gelişen koşullara ve ekonomik durumlara göre gayrimenkullerin değerlendirilmesi esastır. Real Madrid'e, Barcelona'ya bakın. Gayrimenkullerini nasıl değerlendirmişler. Bu yolla nasıl dar boğazları aşmışlar. Yeni tesis kurmak için arsa talep ettik. Bunu, proje gündeme gelmeden çok daha önce talep etmiştik." şeklinde konuştu.

Riva ve Florya projelerinin bir bütün olduğuna dikkati çeken Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki arazinin geliştirilmesi aynı firma tarafından yapılacak ve beklentim yaklaşık 500 milyon dolar çerçevesinde bir para gelmesi. Masraflar çıktıktan sonra sonra yüzde 20 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının, yüzde 80 Galatasaray'ın olacak. Bu iki gayrimenkul, birbirinin tamamlayıcısı olma niteliğindedir. Riva arazisi orta vadeli bir finansman sağlayacak, Florya ise devreye girmesi daha kolay bir proje. İkisinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Aksi halde 1,5 milyar liralık borcun tasfiyesi mümkün olmaz. Bu, Galatasaray Kulübünün mali bağımsızlık projesidir. Maksimum faydayı sağlamak üzere hareket ediyoruz. Senede 120 milyon lira faiz ödeyerek bu durumu götüremeyiz."

Soruları yanıtladı

Özbek, konuşmasının ardından basın mensuplarının yönelttiği soruları da yanıtladı.

Galatasaray Kulübünün mali durumu iyi olsa da bu projeleri hayata geçireceğini anlatan Özbek, "Bizim zaten daha geniş tesislere taşınma zorunluluğumuz var. Günü kurtarmak gibi bir ilkemiz olsa, Mecidiyeköy'deki arsayı satardık. Kolayı, Hasnun Galip Sokak'taki binayı satmak değil mi? Müşterisi varken satmak yerine niye geliştirmek için çalışıyorum. Bizi yaptıklarımızla değerlendirmenizi istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Genel kuruldan çıkacak her türlü karara saygılı olduğunu anlatan başkan Özbek, "Bana verilen yetki çerçevesinde hazırladığımız çıkış noktasını oraya getiriyorum. Buradan gelecek finansman 5 yıllık bir süre içinde Galatasaray'a önemli katkı verecektir." derken, Riva ve Florya projelerinin ayrı ayrı oylanması istenmesi durumundaki tepkisinin ne olacağı sorusuna, "Galatasaray tüzüğünde bu tip toplantıların nasıl yapılacağı yazıyor. Her kim derse ki, 'Arabanın dört tekerinden birini çıkar, öyle devam et', bu mümkün olmaz. Bir kısmı sadece Florya'yı, bir kısmı ise sadece Riva'yı yapsınlar diyor. Bu mümkün olsa zaten öyle genel kurula getirirdik. Protokol bu şekilde yapıldı. Biri olmadan diğeri olmuyor. Bu bilindiği için de böyle teklifler getiriliyor.' yanıtını verdi.

Genel kuruldan olumsuz karar çıkması durumunda ne olacağının sorulması üzerine ise Özbek, "Yönetim kurulu olarak görevimiz, mevcut şartlar içinde en iyi yönetimi sağlamak. Genel kurul, kulübün sahibidir ve yönetim kurulu da onların isteğine göre en iyi şekilde yönetmeye çalışır. Şartlara göre yeni eylem planları belirlenir." demekle yetindi.

Özbek ayrıca, kulübün önde gelen isimlerinden İnan Kıraç'ın bu projelere yönelik olumsuz görüşü olduğu yönünde iddiaların hatırlatılması üzerine, "İnan ağabey bizim büyüğümüz. Son derece sevdiğim, Galatasaray'a büyük hizmetler vermiş bir ağabeyimiz. İnan ağabey Galatasaray'ın başkanına niye basın üzerinden mesaj göndersin. Kendisine bir telefon kadar yakınım. İstediği zaman da buluşur, görüşürüz. Kendi ağzından duymadım. Bana birinci ağızdan önerilerde bulunabilir. Kendi kulağımla duymadığım sürece, İnan ağabeyin böyle bir düşüncesi olduğuna inanmıyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.