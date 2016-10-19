 Cavanda bu kez 11’i istiyor – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Cavanda bu kez 11’i istiyor

    Cavanda bu kez 11’i istiyor
    Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in 3 maçtır yedekten Sabri Sarıoğlu'nun yerine sahaya sürdüğü Luis Cavanda artık 11'de başlamak istiyor. Belçikalı sağ bek hedefinin eski takımı Trabzonspor'a karşı 11'de oynamak olduğunu belirtti. Riekerink kadroyu bozmayı düşünmüyor.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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