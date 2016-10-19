 Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e tepki – Fotomaç – 19 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e tepki

    Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e tepki

    Kulübünün eski yöneticilerinden ve başkan adaylarından Adnan Öztürk, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesiyle ilgili yetki için olağanüstü genel kurula giden başkan Dursun Özbek'e tepkisini dile getirdi.

    Adnan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kurulda görüşülecek gayrimenkul projesine karşı olduğunu vurgulayarak, öncelikle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maliyeye ait olan bölümünün 16 Temmuz'da sona eren sözleşmesinin neden yenilenmediğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

    Öztürk, 22 Temmuz Cumartesi günü genel kuruldan onay istenen çalışmaları "oldu-bitti" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

    "Hic¸bir yetkisi olmadıgˆı halde, Florya ic¸in imza atmaktan imtina etmeyen bas¸kan, tu¨m gayrimenkullerimizi tek seferde elden c¸ıkartmanın gerekliligˆini camiaya anlatacagˆına, su¨resi 16 Temmuz'da dolan Maliye Bakanlıgˆı'na ait bölümün irtifak hakkını uzatmak ic¸in neden hic¸bir s¸ey yapmadıgˆını, bu araziyi neden ve nic¸in kaybettigˆini cumartesi sabahı ilk is¸ olarak ac¸ıklamalıdır. 'da bir genel kurul üyesi olarak bu tu¨r manipu¨lasyon ve oldu-bittilerin camiamıza yakıs¸madıgˆını du¨s¸u¨nu¨yorum."

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.