Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e tepki
Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden ve başkan adaylarından Adnan Öztürk, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesiyle ilgili yetki için olağanüstü genel kurula giden başkan Dursun Özbek'e tepkisini dile getirdi.
Öztürk, 22 Temmuz Cumartesi günü genel kuruldan onay istenen çalışmaları "oldu-bitti" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:
"Hic¸bir yetkisi olmadıgˆı halde, Florya ic¸in imza atmaktan imtina etmeyen bas¸kan, tu¨m gayrimenkullerimizi tek seferde elden c¸ıkartmanın gerekliligˆini camiaya anlatacagˆına, su¨resi 16 Temmuz'da dolan Maliye Bakanlıgˆı'na ait bölümün irtifak hakkını uzatmak ic¸in neden hic¸bir s¸ey yapmadıgˆını, bu araziyi neden ve nic¸in kaybettigˆini cumartesi sabahı ilk is¸ olarak ac¸ıklamalıdır. Galatasaray'da bir genel kurul üyesi olarak bu tu¨r manipu¨lasyon ve oldu-bittilerin camiamıza yakıs¸madıgˆını du¨s¸u¨nu¨yorum."
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:42
- ''Kimseyi satmayız''
Toplam 12
Yorum
Sneijder_W Durmak yok yola devam.. Kenetlenmiş bir Galatasaray'ın önünde kimse duramaz.
- 50 bin bayrak
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Arena'da şölen var. Dünya alem görsün Türkiye'nin en büyük taraftar topluluğunu.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 25
Yorum
Sneijder_W Baron Nashor
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