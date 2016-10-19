Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e tepki

Adnan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kurulda görüşülecek gayrimenkul projesine karşı olduğunu vurgulayarak, öncelikle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maliyeye ait olan bölümünün 16 Temmuz'da sona eren sözleşmesinin neden yenilenmediğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Öztürk, 22 Temmuz Cumartesi günü genel kuruldan onay istenen çalışmaları "oldu-bitti" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Hic¸bir yetkisi olmadıgˆı halde, Florya ic¸in imza atmaktan imtina etmeyen bas¸kan, tu¨m gayrimenkullerimizi tek seferde elden c¸ıkartmanın gerekliligˆini camiaya anlatacagˆına, su¨resi 16 Temmuz'da dolan Maliye Bakanlıgˆı'na ait bölümün irtifak hakkını uzatmak ic¸in neden hic¸bir s¸ey yapmadıgˆını, bu araziyi neden ve nic¸in kaybettigˆini cumartesi sabahı ilk is¸ olarak ac¸ıklamalıdır. Galatasaray'da bir genel kurul üyesi olarak bu tu¨r manipu¨lasyon ve oldu-bittilerin camiamıza yakıs¸madıgˆını du¨s¸u¨nu¨yorum."