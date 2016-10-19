 50 bin bayrak – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    50 bin bayrak

    50 bin bayrak

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzon maçına yoğun ilgi gösteriyor. Sezon başı 17 bin kombine satılmıştı. Düne kadar 15 bin bilet tükendi. Maç günü 50 bin kişi bekleniyor.

    G.Saray, maçı için özel bir hazırlığa gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Karadeniz Fırtınası ile oynanacak maçta stada giren her taraftarın koltuğunda bayrak bulacağı belirtildi. "50 bin Aslan, 50 bin bayrak" kampanyasıyla taraftarını maça davet etti.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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