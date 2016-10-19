 12 bin euro ceza – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    12 bin euro ceza

    12 bin euro ceza
    Aslan'ın Euroleague'de CSKA Moskova ile oynadığı karşılaşmada sahaya yabancı maddeler atılmıştı. Euroleague yönetimi, Cimbom'a 12 bin euro para cezası kesti. Bir de uyarı geldi: "Tekrarı halinde salonunuz kapatılır."
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:29
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