 Yeni hedef 3’te 3 – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Yeni hedef 3’te 3

    Yeni hedef 3’te 3
    Ligde geride kalan 7 haftada 17 puan toplayan Galatasaray yeni rotasını belirledi. Hedef sırasıyla Trabzon, Adana (deplasman) ve Başakşehir maçlarını kazanmak. Cimbom böylece yıllardır kazanamadığı Kadıköy'deki deplasmanına ciddi bir puan avantajıyla gidecek.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:18
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