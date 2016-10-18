 Trabzon derbisinde kadro değişecek – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Trabzon derbisinde kadro değişecek

    Trabzon derbisinde kadro değişecek
    G.Saray 'ın hocası Riekerink, Trabzonspor derbisinde rotasyon yapmayı planlıyor. Bugüne kadar kazanan takımı elinden geldiğince bozmamaya çalışan Hollandalı'nın, Trabzon karşısında sakatlıktan dönen oyuncuları görevlendirmesi bekleniyor.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:21
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