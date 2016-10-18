 Topbaşı bugün – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Topbaşı bugün

    Topbaşı bugün
    G.Saray, Trabzon derbisinin çalışmalarına devam edecek. Dün izin yapan sarı- kırmızılı takım, bugün saat 11.00'd e Metin Oktay Tesisleri'nde derbi maçının hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:30
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