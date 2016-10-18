Terapist Riekerink

Sakatlığı bulunan Semih Kaya, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz, Riekerink tarafından terapi görüyor. Semih ve Serdar sakatlıktan dönerken, Sinan formsuzluğu yüzünden formasını kaptırdı. Oyuncularından moral bozmamalarını isteyen Riekerink, herkesin formayı alabileceğini altını çizdi; çalışmalarını en üst düzeyde yapmalarını istedi. Hollandalı ayrıca kimsenin yerinin garanti olmadığını belirtti.