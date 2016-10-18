Sneijder'i oynatmayacak

Galatasaray'ın Sneijder sancısı bu hafta da sürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin yıldızı Hollanda maçında kendini riske ederek oynaması sonucundaki sakatlığı bu haftaki Trabzon maçında da forma giymesine engel. Yıldız oyuncunun tedavisi için kulübün sağlık ekibi tam anlamıyla seferber olurken, adale sakatlığı olduğu için Trabzon maçında oynamasının riskli olduğu öğrenildi. Sneijder'in yarın yapılacak son kontrolünden sonra takımla birlikte antrenmana çıkıp çıkayacağı belirlenecek ve tedavi programa netlik kazanacak.



Yönetici Levent Nazifoğlu'nun yarım devrede olsa forma giymesini bekliyorum dediği Sneijder'in sakatlığını teknik direktör Jan Olde Riekerink'in riske etmememesi bekleniyor. De Jong'u hazır olmasına rağmen riske etmemek için oynatmayan Riekerink'in Trabzonspor maçında da yıldız oyuncusunu riske etmemesi büyük olasılık olarak görülüyor.