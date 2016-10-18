Sneijder'i oynatmayacak
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Sneijder'i Trabzonspor maçında da riske etmeyecek.
Galatasaray'ın Sneijder sancısı bu hafta da sürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin yıldızı Hollanda maçında kendini riske ederek oynaması sonucundaki sakatlığı bu haftaki Trabzon maçında da forma giymesine engel. Yıldız oyuncunun tedavisi için kulübün sağlık ekibi tam anlamıyla seferber olurken, adale sakatlığı olduğu için Trabzon maçında oynamasının riskli olduğu öğrenildi. Sneijder'in yarın yapılacak son kontrolünden sonra takımla birlikte antrenmana çıkıp çıkayacağı belirlenecek ve tedavi programa netlik kazanacak.
Yönetici Levent Nazifoğlu'nun yarım devrede olsa forma giymesini bekliyorum dediği Sneijder'in sakatlığını teknik direktör Jan Olde Riekerink'in riske etmememesi bekleniyor. De Jong'u hazır olmasına rağmen riske etmemek için oynatmayan Riekerink'in Trabzonspor maçında da yıldız oyuncusunu riske etmemesi büyük olasılık olarak görülüyor.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:48
- Fener yetişemez
Toplam 20
Yorum
Yani diyosun ki gs şampiyon :) Nazifoğlu bence gs bu sene ilk 3'te bitiremeyecek, gel iddiaya girelim :)
- Trabzonspor'da 7 maçta farklı kadro
Toplam 1
Yorum
GS sizi sevecek :) Sevgili karadenizlu kardeşlerum, istanbula geziye geliyorsunuz, her sene olduğu gibi bu sene de size fark atacaz :) Hatta gol atamadığınızı da düşünecek olursak, tarihi hezimete gelin bakalım :)
- "Giremezsek 100 bin euro vereceğim"
Toplam 5
Yorum
kemal Şimdi bu hasta Antalya taraftarı takım ilk 10 a girmesin diye bir taraflarını yırtmaz mı?
Sneijder'i oynatmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.