Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında

İzlanda Milli Takımı'nda sakatlandığı için G.Saray ile daha maça çıkamayan Sigthorsson'un sakatlığı nüksetti. Takımın son antrenmanında ise "Ağrılarım var" diyerek yer almadı. Trabzon sınavında da forma giymesi zor. Böylece Eren yine dinlenemeyecek.