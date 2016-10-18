 Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında

    Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
    İzlanda Milli Takımı'nda sakatlandığı için G.Saray ile daha maça çıkamayan Sigthorsson'un sakatlığı nüksetti. Takımın son antrenmanında ise "Ağrılarım var" diyerek yer almadı. Trabzon sınavında da forma giymesi zor. Böylece Eren yine dinlenemeyecek.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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