Semih’in menajeri Kapı’nın peşinde

Genç yıldız adayı Mustafa Kapı menajerlerin kıskacına girdi. Semih Kaya'nın menajeri Fazıl Özdemir, 14 yaşındaki oyuncunun haklarını almak için Semih'i aracı yaptı. Henüz bir menajeri olmayan Kapı'nın haklarının kendi şirketine geçmesi için kulis çalışmalarına başladı.