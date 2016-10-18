 Semih’in menajeri Kapı’nın peşinde – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Semih’in menajeri Kapı’nın peşinde

    Semih’in menajeri Kapı’nın peşinde
    Genç yıldız adayı Mustafa Kapı menajerlerin kıskacına girdi. Semih Kaya'nın menajeri Fazıl Özdemir, 14 yaşındaki oyuncunun haklarını almak için Semih'i aracı yaptı. Henüz bir menajeri olmayan Kapı'nın haklarının kendi şirketine geçmesi için kulis çalışmalarına başladı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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