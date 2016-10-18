 Saat aynı seyirci farkı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Saat aynı seyirci farkı

    Saat aynı seyirci farkı

    Aslan, 2 hafta önce saat 16.00 maçında 41 bin kişiye oynarken, F.Bahçe aynı saatte 18 bin taraftar buldu. G.Saray, ligin ardından gündüz maçında da rakibine fark attı.

    , Süper Lig'de 7. hafta sonunda 8 puan fark attığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye seyirci sayısında da bariz üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı takımın 2 hafta önce gündüz oynadığı karşılaşmasında tribünlerde 41 bin taraftar yer alırken, Fenerbahçe'nin önceki gün saat 16.00'da yaptığı Alanyaspor sınavını ise sadece 18 bin seyirci izledi.

    SEYİRCİ GÜNDÜZ DE GELİR
    Bu sezon daha yenilgi yüzü görmeyen ve 17 puan toplayan Galatasaray'ın performansı seyirci sayısına da yansıdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 'Gündüz maçlarında tribünlerin boş kaldığı' şeklindeki yorumları da boşa çıkardı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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