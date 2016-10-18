 Ronaldo'nun izinde – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Ronaldo'nun izinde

    Ronaldo'nun izinde

    Herkes Bruma’nın Sociedad’da 1 senede geliştiğini sanıyor. İşte gerçek: Ronaldo’nun bireysel antrenmanlarını bire bir tekrarlıyor. Doğal hızına, güç de ekleyince adeta durdurulmaz oluyor.

    'ın bu sezon en büyük kazancı hiç şüphesiz Bruma... Büyük bir yatırım olarak geldiği Cimbom'da ilk sezon hiçbir şey veremeyen Portekizli genç yetenek, ardından Real Sociedad'a kiralanmıştı. İspanya'dan dönüşünde muhteşem futbolu, golleri ve asistleriyle Aslan'a büyük fayda sağlayan Bruma'nın Sociedad'daki değişimi merak konusuydu. İşin aslı ise bambaşka. Bruma, sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce Cristiano Ronaldo'nun idman programını harfiyen uyguluyordu. Galatasaray'a gelince ise Fatih Terim'in hazırlattığı programa uydu.

    PROTEİNE YÜKLENİYOR
    Bruma, Sociedad'a gidince Fatih Terim'in programını terk edip yine 'li Cristiano Ronaldo'nun antrenman sistemine döndü. Bu da Portekizli yıldızın gelişimine büyük katkı sağladı. G.Saray'a gelince de aynı şekilde devam eden Bruma düzenli yaşamıyla birlikte hücumda durdurulmaz bir yıldıza dönüştü. Bruma'nın gelişimindeki en önemli etken bıkmadan CR7'nin programına uyması ve protein ağırlıklı beslenmesi.

    'SEZON BAŞI ALSALARDI'
    Bruma, Portekiz basını O Jogo'ya konuştu. M.United, Tottenham, Chelsea ve Arsenal scoutlarının kendisini izlediği yönündeki soruya "Sezon başı şansları vardı. O zaman alsalardı. Şu an ayrılmam. G.Saray'da mutluyum. Tek motivasyonum harika bir sezon geçirmek üzerine. Taraftar için şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kupalar peşindeyim. Gelecek mi? Onu da gelecekte göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.

    İŞTE BRUMA'NIN ÇALIŞMA PROGRAMI
    -    3-4 saat hafif yağ yakma antrenmanı.
    -Belli aralıklarla 25-30 dakikalık koşu seansları.
    -Kısa aralıklarla tekrarlanan ani ve kısa mesafeli koşu patlamaları.
    -Top kontrol ve teknik şut genelinde özel çalışmalar.
    -Kas açma ve germe amaçlı antrenmanlar
    -Günde en az 8 saat uyku
    -Kahvaltıda yumurta ve süt.
    -Öğlen yemeklerinde tavuk
    -Akşam sebze ağırlıklı yemek.
    -18.00'den sonra mümkün olduğunca yemek yemiyor.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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