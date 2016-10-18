Ronaldo'nun izinde
Herkes Bruma’nın Sociedad’da 1 senede geliştiğini sanıyor. İşte gerçek: Ronaldo’nun bireysel antrenmanlarını bire bir tekrarlıyor. Doğal hızına, güç de ekleyince adeta durdurulmaz oluyor.
PROTEİNE YÜKLENİYOR
Bruma, Sociedad'a gidince Fatih Terim'in programını terk edip yine Real Madrid'li Cristiano Ronaldo'nun antrenman sistemine döndü. Bu da Portekizli yıldızın gelişimine büyük katkı sağladı. G.Saray'a gelince de aynı şekilde devam eden Bruma düzenli yaşamıyla birlikte hücumda durdurulmaz bir yıldıza dönüştü. Bruma'nın gelişimindeki en önemli etken bıkmadan CR7'nin programına uyması ve protein ağırlıklı beslenmesi.
'SEZON BAŞI ALSALARDI'
Bruma, Portekiz basını O Jogo'ya konuştu. M.United, Tottenham, Chelsea ve Arsenal scoutlarının kendisini izlediği yönündeki soruya "Sezon başı şansları vardı. O zaman alsalardı. Şu an ayrılmam. G.Saray'da mutluyum. Tek motivasyonum harika bir sezon geçirmek üzerine. Taraftar için şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kupalar peşindeyim. Gelecek mi? Onu da gelecekte göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.
İŞTE BRUMA'NIN ÇALIŞMA PROGRAMI
-3-4 saat hafif yağ yakma antrenmanı.
-Belli aralıklarla 25-30 dakikalık koşu seansları.
-Kısa aralıklarla tekrarlanan ani ve kısa mesafeli koşu patlamaları.
-Top kontrol ve teknik şut genelinde özel çalışmalar.
-Kas açma ve germe amaçlı antrenmanlar
-Günde en az 8 saat uyku
-Kahvaltıda yumurta ve süt.
-Öğlen yemeklerinde tavuk
-Akşam sebze ağırlıklı yemek.
-18.00'den sonra mümkün olduğunca yemek yemiyor.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:43
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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