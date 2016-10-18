Muslera: Türkiye'nin en iyisine gelmiştim

GSTV'nin Florya'daki stüdyolarında özel olarak gerçekleştirilen röportajda açıklamalarda bulunan Muslera, futbol hayatına Wanderers Kulübünde başladığını ve Avrupa'ya ilk adımını Lazio ile attığını belirterek, "Galatasaray'dan çok şey öğrendim. Çok büyük başarılar yaşadım. Kariyerimde çok önemli bir yer alacak." dedi.

Futbolda kalecilerin de artık oyunun içinde olduğunu belirten başarılı kaleci, "Günümüz futbolunda kaleci de oyun içinde olmak zorunda. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum. Uzun yıllardır Galatasaray'da oynuyorum. Çok önemli bir takımdayım. Bu sene çok iyi bir kadromuz var. Oynadığımız oyundan da inanılmaz zevk alıyorum. Oyun içinde kendinize güvendiğiniz anlar oluyor. Takım arkadaşlarım, taraftarımız ve camiamız bana bu güveni veriyor." ifadelerini kullandı.

Muslera, sarı-kırmızılı formayı giymeye başladığından beri kupalar kazandığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "İlk geldiğim gün buraya kupalar kazanmak için geldiğimi söylemiştim. Türkiye'nin en iyi takımına gelmiştim. Bu kadar kupa kazanmayı ben de beklemiyordum. 5 senedir buradayım. Altıncı sezonuma girdim. Kupalar kazanmaya devam ediyoruz. Takım arkadaşlarımın yardımıyla amacımı gerçekleştirmeye devam ediyorum. Bu da beni inanılmaz mutlu ediyor. 10 kupa da benim için çok özeldi. Hem takım için bir kupa kazanmış oluyorsunuz hem de kendi kariyerinize bir başarı daha ekliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.





Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsediğini ve sürekli o kulvarda olmaları gerektiğini vurgulayan Muslera, bu ligde olmanın futbolcular için de bir ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Türk Telekom Arena'nın atmosferine de değinen Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı taraftarın kendileri için önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanılmaz bir atmosfer oluyor. Taraftarımız bizim için çok önemli. Bunun seviyesini tarif etmek imkansız. Bize ekstra motivasyon sağlıyorlar. Bütün oynadığım kulüpleri düşünüyorum da hayatımda böyle bir atmosfer görmedim. Onlar stadı doldurduğunda bir kişi değil 15 kişi fazla oynuyoruz. Devamlı bizimle olmaları lazım. Geçen sezon bizim de performansımız kaynaklı yanımızda olamadılar. Bu durum bizi de negatif etkiledi. Şimdi hep bizim yanımızdalar. Onlarla beraber olduğumuz zaman maçlara da daha iyi hazırlanıyoruz. Keşke Trabzonspor maçında 50 bin değil 100 bin kişi olabilse."