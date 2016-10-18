Muslera farkı!..

Aslan'ın kalecisi Muslera, G.Birliği maçında 11 şuta maruz kaldı. Bunların 4'ü kaleyi bulurken, Uruguaylı hiçbirine geçit vermedi. "Bay Haksız Rekabet" lakabı takılan Muslera ligin en çok kurtarış yapan isimlerinden biri.



BABA OLACAK

Muslera cephesinden bir de güzel haber geldi. Kısa süre önce evlendiği Patricia Callero'nun hamile olduğu bildirildi. Tecrübeli eldivenin çocuğuna 2 isim vereceği öğrenilirken, 1'inin Türkçe olacağı kaydedildi. Keyfine diyecek yok.