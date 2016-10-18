 Konu Riva ve Florya – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Konu Riva ve Florya

    Konu Riva ve Florya
    G.Saray'ın iki eski başkan adayı Ahmet Özdoğan ve Adnan Öztürk Riva ve Florya projeleri öncesi bilgilendirme toplantısı yapacak. İkili, bugün 19.00'da mali konular hakkında kongre üyelerine bilgi verecekler.

    FLORYA'YA KARŞILAR
    Florya ve Riva projeleri için camiadan farklı görüşler geliyor. Riva konusunda büyük çoğunlukla şartlı satışa razı olan Divan Kurulu üyelerinin, Florya'nın satışına karşı oldukları kulislerde dolaşıyor. Camianın ileri gelenleri, Atatürk Halalimanı'nın kapanacağı 2018'den sonra Florya'nın daha da değerleneceği konusunda hemfikir.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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