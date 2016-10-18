Keyifli atmosfer

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, GS TV'de çok özel açıklamalara bulundu... Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takım için Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli olduğunu vurgulayıp şöyle konuştu: "Hedefimiz sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Hep orada olmalıyız. Avrupa'nın önemli takımlarından biriyiz. 4 yıl orada çok güzel maçlar çıkardık."



Maçların çok hareketli geçtiğini belirten Muslera, "Günümüz futbolunda kaleci de oyun içinde olmak zorunda. Kaleci olarak takımınıza ekstra yardım etmek zorundasınız. Takım arkadaşlarım, taraftarımız ve camiamız bana bu güveni veriyor. Ben de bu güveni hissederek bu hareketleri yaptım. Keyif alarak, güvenerek devam edeceğim" şeklinde konuştu.



TARAFTAR İNANILMAZ

G.Saray taraftarının oluşturduğu atmosferi 'inanılmaz' olarak nitelendiren Uruguaylı kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok büyük bir takımdayım. Taraftarımız bizim için çok önemli. Bize ekstra motivasyon sağlıyorlar. Bütün oynadığım kulüpleri düşünüyorum da hayatımda böyle bir atmosfer görmedim. Geçen sezon bizim de performansımız kaynaklı yanımızda olamadılar. Bu durum bizi de negatif etkiledi. Keşke Trabzonspor karşılaşmasında 50 bin değil 100 bin kişi olabilse..."