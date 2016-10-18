Gözler Sneijder’de

Milli Takım’da sakatlanan Wes’in durumu yarın belli oluyor.

Antalya maçının devre arasında sakatlanıp çıkan Wesley Sneijder buna rağmen Hollanda'nın Belarus karşılaşmasında forma giymişti. O maçın da 42. dakikasında kenara gelen yıldız isim G.Birliği deplasmanını kaçırmıştı. Kulüp Doktoru Yener İnce'nin Sneijder'in Trabzon maçına yetişip yetişmeyeceğini yarın açıklaması bekleniyor.