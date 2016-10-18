 Gözler Sneijder’de – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Gözler Sneijder’de

    Gözler Sneijder’de

    Milli Takım’da sakatlanan Wes’in durumu yarın belli oluyor.

    Antalya maçının devre arasında sakatlanıp çıkan Wesley Sneijder buna rağmen Hollanda'nın Belarus karşılaşmasında forma giymişti. O maçın da 42. dakikasında kenara gelen yıldız isim G.Birliği deplasmanını kaçırmıştı. Kulüp Doktoru Yener İnce'nin Sneijder'in Trabzon maçına yetişip yetişmeyeceğini yarın açıklaması bekleniyor.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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