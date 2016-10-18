Fener yetişemez
Levent Nazifoğlu, “Yarış son haftalara kadar sürer. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde zor maçlar oynayacak. Fenerbahçe sezona kötü başladı, Başakşehir’in ise tüm sezonu götürecek kadrosu yok.''
'GERİLERDE KALDILAR'
Her konuşmasında bu sezon şampiyonluktaki rakiplerinin Beşiktaş olduğunu belirten Levent Nazifoğlu, F.Bahçe'nin kötü başlangıcıyla tezinin güçlendiğini kaydetti. Nazifoğlu "F.Bahçe'nin sezona kötü başlaması bizi şampiyonluk yarışında en önemli favori konumuna getiriyor" diyerek ezeli rakiplerinin kendilerine yetişemeyeceğini ima etti. Nazifoğlu, averajla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir'in ise tüm sezonu götürecek kadro derinliği olmadığını savundu.
'HOCAYA İNANIYORUZ'
Cimbom'un Sportif AŞ Üyesi Levent Nazifoğlu, Jan Olde Riekerink kararlarında haklı çıkmanın keyfini yaşadıklarını belirtti. Nazifoğlu, "Biz ona zaten inanıyorduk. Riekerink de kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Son derece başarılı şekilde sezona başladı. Bizim için bu sürpriz değil" dedi.
'50 BİN KİŞİ OLALIM'
Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu. Nazifoğlu, "Trabzon maçları hep zor geçer. Bu hafta TT Arena'da 50 bin kişi olalım. Taraftarımızın desteğiyle Trabzon'u yenmek istiyoruz" dedi.
'EREN, LEWA'DAN FARKSIZ'
Attığı gollerle Aslan'ı kükreten Derdiyok'a da övgü yağdı. Nazifoğlu onu Bayern'li yıldıza benzetti.
Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Eren Derdiyok'a Sportif AŞ üyesi Levent Nazioğlu'ndan büyük övgü. Nazifoğlu "Avrupa'da Eren Derdiyok gibi golcüler için 50-60 milyon euro'lar konuşuluyor. Koy Bayern Münih'e Lewandowski kadar oynar. Dün 'Eren bu takımda oynayamaz' diyenler vardı. Şimdi havadan gelmiş gibi davranıyorlar. Onu biz aldık" diye konuştu.
'BRUMA, MESSİ GİBİ'
Nazifoğlu "Bruma kendi yaş grubunun Messi'si. Ondan iyisi yok" diye konuştu.
Cimbom'da sezonun parlayan yıldızı Bruma'ya bir övgü de Levent Nazifoğlu'ndan geldi. Nazifoğlu, Portekizli futbolcu için şu ifadeleri kullandı: "Bruma, yaş grubunun Messi'si. Dünyada kendi yaş grubunun en önemli futbolcusu. Hocamız takımda kalmasını istemişti. Eksiği, kendisine olan güveninin az olmasıydı. Sakatlık yaşadı, kiraya verildi. Güvenini kaybetmişti. Biz onun eksiğini gidermesini sağladık. Patlama yaptı. Sözleşmesini uzatmak için henüz görüşmedik"
'AYLARCA UĞRAŞTIK'
Nazifoğlu, Tolga transferinde zorlandıklarını itiraf etti: Bizden 6 istediler, 3'e kadar indirebildik.
Levent Nazifoğlu, Tolga Ciğerci'nin performansının kendileri için sürpriz olmadığını söyledi. Nazifoğlu "Tolga'nın transferinde çok zorlandık. 6 milyon euro bonservis istediler. 3'e kadar indirip aldık. Bazıları kötü niyetle bizi eleştirdi ama onu almak için aylarca uğraştık. Kendisinden memnunuz" diye konuştu.
BUGÜN YİNE KONUŞACAK
Sportif AŞ Üyesi Levent Nazifoğlu bugün 14.00'te Florya Turgay Vardar Medya Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Nazifoğlu, spor gündemini değerlendirecek.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:52
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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