 De Jong sabırsız – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    De Jong sabırsız

    De Jong sabırsız
    Ligin 3. haftasındaki Kayseri maçında sakatlanan De Jong, en kısa sürede takıma katılmak istediğini söyledi. Bir an önce iyileşmek için çaba harcadığını belirten Hollanda, "Kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum" dedi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    De Jong sabırsız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle