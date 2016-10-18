 Aslan için kritik 1 ay başlıyor – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Aslan için kritik 1 ay başlıyor

    Aslan için kritik 1 ay başlıyor
    Aslan'ı bu haftadan itibaren kritik bir dönem bekliyor. 22 Ekim'de Trabzon'la karşılaşacak G.Saray aynı gün kongre yapacak. 25 Ekim'de Dersimspor ile kupada mücadele edilecek; ardından 29 Ekim'de Adana deplasmanı var. 4 Kasım'da Başakşehir, 20 Kasım'da da F.Bahçe derbisi oynayacak.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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