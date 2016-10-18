Aslan için kritik 1 ay başlıyor

Aslan'ı bu haftadan itibaren kritik bir dönem bekliyor. 22 Ekim'de Trabzon'la karşılaşacak G.Saray aynı gün kongre yapacak. 25 Ekim'de Dersimspor ile kupada mücadele edilecek; ardından 29 Ekim'de Adana deplasmanı var. 4 Kasım'da Başakşehir, 20 Kasım'da da F.Bahçe derbisi oynayacak.