Tozu dumana kattı

Aslan'ın 'ciğeri' görevini soyadı benzerliğiyle müthiş taşıyan Tolga Ciğerci, G.Birliği maçında da ayak basmadık yer bırakmadı. 12.2 km'yle maçın en çok koşan ismi olan Ciğerci, bu alanda Süper Lig'de de zirveyi bırakmadı.