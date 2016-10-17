 Tozu dumana kattı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Tozu dumana kattı

    Tozu dumana kattı
    Aslan'ın 'ciğeri' görevini soyadı benzerliğiyle müthiş taşıyan Tolga Ciğerci, G.Birliği maçında da ayak basmadık yer bırakmadı. 12.2 km'yle maçın en çok koşan ismi olan Ciğerci, bu alanda Süper Lig'de de zirveyi bırakmadı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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