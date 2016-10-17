 Riekerink istikrardan yana – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Riekerink istikrardan yana

    Riekerink istikrardan yana
    G.Saray'da Riekerink sisteminden taviz vermiyor. Antalya maçında Podolski'nin 2 gollü şovu sonrası 4-4-1- 1'i denedi. Poldi'nin de forvet arkası oynayabileceğini açıkladı. Ancak Hollandalı çalıştırıcı G.Birliği maçında Sneijder dışında 11'i bozmadı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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