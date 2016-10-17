Riekerink istikrardan yana
G.Saray'da Riekerink sisteminden taviz vermiyor. Antalya maçında Podolski'nin 2 gollü şovu sonrası 4-4-1- 1'i denedi. Poldi'nin de forvet arkası oynayabileceğini açıkladı. Ancak Hollandalı çalıştırıcı G.Birliği maçında Sneijder dışında 11'i bozmadı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Riekerink istikrardan yana haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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