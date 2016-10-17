 Lille, Carole’a kafayı taktı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    , Carole’a kafayı taktı

    Lille, Carole’a kafayı taktı
    Bu sezon 'a iyice alışan ve maçında da sol kanadı başarıyla kullanan Carole için resmi teklif geldi. Fransız oyuncunun, Troyes'ten transferi sırasında da talip olan Kulübü, başarılı sol beki Galatasaray'dan istedi. Buna karşılık ne Carole ne de Galatasaray'ın bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonun başında Troyes'tan 1.5 milyon euro'ya alınmıştı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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