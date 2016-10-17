Lille, Carole’a kafayı taktı
Bu sezon Galatasaray'a iyice alışan ve Gençlerbirliği maçında da sol kanadı başarıyla kullanan Carole için resmi teklif geldi. Fransız oyuncunun, Troyes'ten transferi sırasında da talip olan Lille Kulübü, başarılı sol beki Galatasaray'dan istedi. Buna karşılık ne Carole ne de Galatasaray'ın bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonun başında Troyes'tan 1.5 milyon euro'ya alınmıştı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Lille, Carole’a kafayı taktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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