Kaptan gemiye ısınıyor
Sezon başında performansıyla eleştirilen Selçuk İnan, frikik golüyle çevirdiği Antalya maçı sonrası çıkışa geçti. Kaptan, G.Birliği maçında koşu mesafesi dışında 94 topla buluşma, yüzde 94 isabetle 81 pas yaparak zirveye çıktı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Kaptan gemiye ısınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.