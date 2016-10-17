 Kaptan gemiye ısınıyor – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Kaptan gemiye ısınıyor

    Kaptan gemiye ısınıyor
    Sezon başında performansıyla eleştirilen Selçuk İnan, frikik golüyle çevirdiği Antalya maçı sonrası çıkışa geçti. Kaptan, G.Birliği maçında koşu mesafesi dışında 94 topla buluşma, yüzde 94 isabetle 81 pas yaparak zirveye çıktı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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