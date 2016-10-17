 'Kale ona dar geliyor' – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    'Kale ona dar geliyor'

    'Kale ona dar geliyor'

    G.Birliği maçında insanüstü kurtarışlarına devam eden ve galibiyeti getiren Muslera’nın bunun üstüne Eto’o’nun ardından Stancu’ya da çalım atması sosyal medyayı salladı. Uruguaylı eldivenin, artık kaleye sığmadığı ve Bruma’ya rakip olduğu yorumları yapıldı.

    'ın son dönemdeki başarılarında büyük payı bulunan ve bu sezona da müthiş bir başlangıç yapan Fernando Muslera, maçına da damga vurdu. Başkent ekibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı- kırmızılı takım ikinci yarıda kalesinde arka arkaya pozisyonlar görürken karşısında Uruguaylı eldiveni buldu. Arka arkaya 4 net pozisyonda gole izin vermeyen Muslera, galibiyeti elleriyle söktü aldı.

    HER FORVET BİR GÜN TADACAK
    Her geçen hafta kalede biraz daha büyüyen Galatasaraylı eldivenin kendisine olan güveni de tavan yaptı. Sadece yaptığı kurtarışlarla değil bir libero gibi oynamasıyla da dikkatleri üzerine toplayan Muslera, Antalyaspor maçında Eto'o'yu pazara yolladıktan sonra maçında da Stancu'yu çalımladı. Bu durum Muslera'yı el üstünde tutan taraftarları biraz daha coşturdu. Sosyal medyada Bruma ile kıyaslanan Muslera'ya artık kalenin dar geldiği yorumları yapılırken "Her forvet bir gün Muslera'nın çalımını tadacak" ifadesi kullanıldı.

    SİMOVİÇ'E RAKİP
    8 Nisan 2012 tarihinde maçının 82. dakikasında kariyerindeki ilk golü atarken, Zoran Simoviç'ten sonra gol atan ilk kaleci oldu.

    REKOR KIRDI
    Muslera aynı maçta Faryd Mondragon ve Taffarel'in elinde bulunan normal ligde 15 maç gol yememe rekorunu 19 maça çıkararak bir rekor daha
    kırdı.

    GEKAS İLE ÇARPIŞTI
    2013-14 sezonu Muslera için zordu. Konyaspor maçında Gekas ile çarpışan başarılı eldiven, ayak parmağından sakatlanmasına rağmen 90 dakika sahada kaldı

    MELO'YA ASİST
    Aynı sezon Erciyesspor maçında kullandığı degajı Felipe Melo ile buluşturan Muslera, Brezilyalı'nın attığı kafa golünün de asistini yaptı. Hem gol atan hem de asist yapan kaleci oldu.

    PENALTI UZMANI
    2014 Süper Kupa maçında yaptığı harika kurtarışlarla maçı uzatmaya götürdü. Penaltılarda Caner ve Topuz'un da penaltısını kurtardı. Fakat G.Saray maçı kaybetti. Bu sezon başında Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında ise Oğuzhan ve Atiba'ya geçit vermedi ve kupayı söktü aldı.

    ALÇAKGÖNÜLLÜ
    Muslera Gençlerbirliği maçı sonunda tebrikleri kabul eden isim oldu. Soyunma odasında alkışlarla karşılanan Uruguaylı eldiveni, teknik direktör Riekerink'ten takım arkadaşlarına herkes tek tek kutladı. Muslera ise bir kez daha alçak gönüllülüğü elden bırakmadı ve "İşimi yaptım" demekle yetindi.

    MUSLERA'YI İZLEDİM MUTLUYUM
    İşte Gençlerbirliği maçının ardından Twitter'da Trend Topic olan Muslera'yla ilgili yorumlardan bazıları:

    Akıllardaki yeni soru; Bu sezon Muslera mı yoksa Bruma mı daha çok çalım atar?
    Eğer bu sene şampiyon olursak son maçta Muslera forvet oynasın :))) by çalım
    Spikerin Muslera'ya Mondragon dediği aklıma geliyor gülüyorum.
    Bugün kendimi Muslera'ya Mondragon diyen spiker gibi hissediyorum.
    'un golünü de mi gelip Muslera atsın!
    Muslera bu işi çok sevdi! Kale ona dar geliyor.
    Muslera kurtarışları izleyip kendime geldim; şu an gayet mutluyum.
    Her forvet bir gün Muslera'nın çalımını tadacak:)
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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