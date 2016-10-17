CSKA şikayetçi
İstanbul'da Galatasaray Odeabank'ı farklı geçen CSKA Moskova'nın maçtaki olaylar hakkında Euroleague'e şikayette bulunduğu öğrenildi. Yaşananları rapor haline getiren Rus ekibi, oyunculara ve takımda yer alanlara yabancı cisimler, çakmak ve bozuk para atıldığı, bu sebeple oyunun durduğunu bildirdi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
CSKA şikayetçi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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