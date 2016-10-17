 CSKA şikayetçi – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    CSKA şikayetçi

    CSKA şikayetçi
    İstanbul'da Odeabank'ı farklı geçen CSKA Moskova'nın maçtaki olaylar hakkında Euroleague'e şikayette bulunduğu öğrenildi. Yaşananları rapor haline getiren Rus ekibi, oyunculara ve takımda yer alanlara yabancı cisimler, çakmak ve bozuk para atıldığı, bu sebeple oyunun durduğunu bildirdi.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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