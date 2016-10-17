 Bruma'nın bonservisi 30 milyon euro – Fotomaç – 17 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bruma'nın bonservisi 30 milyon euro

    Bruma'nın bonservisi 30 milyon euro

    21 yaşındaki yıldız bu sezon 6 maçta 3 gol, 3 asistle şovuna devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim de ocak ayını beklemeden kontratını uzatmak için düğmeye bastı.

    'ın sezon öncesi kampında sergilediği performansla 'bu sezon benim yılım olacak' mesajını veren Bruma, 7 haftası geride kalan ligde ortaya koyduğu futbolla sarı-kırmızılı camiayı adeta mest ediyor.

    G.Birliği deplasmanında takımın en etkili ismi olarak göze çarpan Portekizli, attığı golle zaferi getiren isim oldu. Zorlu deplasmanda G.Saray'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan kazandıran Bruma'nın, bu sezonki farklı görüntüsü istatistiklere de yansıdı. Real Sociedad'dan kendini fazlasıyla geliştirerek dönen 21 yaşındaki forvet, 7 haftası geride kalan Süper Lig'de 3 gol, 3 asist üretmeyi başardı. Son 3 haftada Beşiktaş ve G.Birliği ağlarını havalandıran, Antalya maçında asist yapan yetenekli oyuncu, Cimbom'un oynadığı 8 maçın 7'sinde ilk 11 başlayarak Riekerink'in de vazgeçemediği isimler arasına girdi.

    Bruma'nın Real Sociedad'a kiralanmadan önce 2014-15'te maçında 1 gol, 2 asistle oynaması bu sezonki performansıyla gelişiminin hangi noktada olduğunu gözler önüne serdi.

    30 MİLYON EURO'YA SERBEST
    Toplamda 6 gole doğrudan katkı veren Bruma, yönetimi de harekete geçirdi. Devlerin listesindeki Bruma'yla ocak beklenmeden masaya oturulacak. Portekizli yıldızın 2018'de bitecek sözleşmesi 2021'e uzatılacak. Yıllık ücreti ve maç başında da iyileştirme yapılacak. Kontrataki en önemli detayın ise '30 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olacağı öğrenildi.

    DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
    Bruma, Real Sociedad'a kiralandığında, büyük kulüpten geldiği vurgusunu yapıp, İspanya'da kendini geliştirmek için bulunduğunu belirtmişti. Dönüşü muhteşem olan Portekizli futbolcunun aklında gittiği ilk günden beri G.Saray'a dönmek vardı.

    İSPANYOLLAR BİN PİŞMAN!
    Bruma'nın 7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan R.Sociedad bin pişman. 21 yaşındaki futbolcu için İngiliz devleri yaklaşık 20 milyon euro'luk tekliflerle devre arasında G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bruma'nın bonservisi 30 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.