Bruma'nın bonservisi 30 milyon euro
21 yaşındaki yıldız bu sezon 6 maçta 3 gol, 3 asistle şovuna devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim de ocak ayını beklemeden kontratını uzatmak için düğmeye bastı.
Galatasaray'ın sezon öncesi kampında sergilediği performansla 'bu sezon benim yılım olacak' mesajını veren Bruma, 7 haftası geride kalan ligde ortaya koyduğu futbolla sarı-kırmızılı camiayı adeta mest ediyor.
G.Birliği deplasmanında takımın en etkili ismi olarak göze çarpan Portekizli, attığı golle zaferi getiren isim oldu. Zorlu deplasmanda G.Saray'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan kazandıran Bruma'nın, bu sezonki farklı görüntüsü istatistiklere de yansıdı. Real Sociedad'dan kendini fazlasıyla geliştirerek dönen 21 yaşındaki forvet, 7 haftası geride kalan Süper Lig'de 3 gol, 3 asist üretmeyi başardı. Son 3 haftada Beşiktaş ve G.Birliği ağlarını havalandıran, Antalya maçında asist yapan yetenekli oyuncu, Cimbom'un oynadığı 8 maçın 7'sinde ilk 11 başlayarak Riekerink'in de vazgeçemediği isimler arasına girdi.
Bruma'nın Real Sociedad'a kiralanmadan önce 2014-15'te 20 lig maçında 1 gol, 2 asistle oynaması bu sezonki performansıyla gelişiminin hangi noktada olduğunu gözler önüne serdi.
30 MİLYON EURO'YA SERBEST
Toplamda 6 gole doğrudan katkı veren Bruma, yönetimi de harekete geçirdi. Devlerin listesindeki Bruma'yla ocak beklenmeden masaya oturulacak. Portekizli yıldızın 2018'de bitecek sözleşmesi 2021'e uzatılacak. Yıllık ücreti ve maç başında da iyileştirme yapılacak. Kontrataki en önemli detayın ise '30 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olacağı öğrenildi.
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
Bruma, Real Sociedad'a kiralandığında, büyük kulüpten geldiği vurgusunu yapıp, İspanya'da kendini geliştirmek için bulunduğunu belirtmişti. Dönüşü muhteşem olan Portekizli futbolcunun aklında gittiği ilk günden beri G.Saray'a dönmek vardı.
İSPANYOLLAR BİN PİŞMAN!
Bruma'nın 7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan R.Sociedad bin pişman. 21 yaşındaki futbolcu için İngiliz devleri yaklaşık 20 milyon euro'luk tekliflerle devre arasında G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
G.Birliği deplasmanında takımın en etkili ismi olarak göze çarpan Portekizli, attığı golle zaferi getiren isim oldu. Zorlu deplasmanda G.Saray'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan kazandıran Bruma'nın, bu sezonki farklı görüntüsü istatistiklere de yansıdı. Real Sociedad'dan kendini fazlasıyla geliştirerek dönen 21 yaşındaki forvet, 7 haftası geride kalan Süper Lig'de 3 gol, 3 asist üretmeyi başardı. Son 3 haftada Beşiktaş ve G.Birliği ağlarını havalandıran, Antalya maçında asist yapan yetenekli oyuncu, Cimbom'un oynadığı 8 maçın 7'sinde ilk 11 başlayarak Riekerink'in de vazgeçemediği isimler arasına girdi.
Bruma'nın Real Sociedad'a kiralanmadan önce 2014-15'te 20 lig maçında 1 gol, 2 asistle oynaması bu sezonki performansıyla gelişiminin hangi noktada olduğunu gözler önüne serdi.
30 MİLYON EURO'YA SERBEST
Toplamda 6 gole doğrudan katkı veren Bruma, yönetimi de harekete geçirdi. Devlerin listesindeki Bruma'yla ocak beklenmeden masaya oturulacak. Portekizli yıldızın 2018'de bitecek sözleşmesi 2021'e uzatılacak. Yıllık ücreti ve maç başında da iyileştirme yapılacak. Kontrataki en önemli detayın ise '30 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olacağı öğrenildi.
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
Bruma, Real Sociedad'a kiralandığında, büyük kulüpten geldiği vurgusunu yapıp, İspanya'da kendini geliştirmek için bulunduğunu belirtmişti. Dönüşü muhteşem olan Portekizli futbolcunun aklında gittiği ilk günden beri G.Saray'a dönmek vardı.
İSPANYOLLAR BİN PİŞMAN!
Bruma'nın 7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan R.Sociedad bin pişman. 21 yaşındaki futbolcu için İngiliz devleri yaklaşık 20 milyon euro'luk tekliflerle devre arasında G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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