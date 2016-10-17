Aslan son saniyede
THY Euroleague’de CSKA’ya kaybeden G.Saray, Bursa’da teselli buldu. Cimbom, son 6 saniyesine 80-80 girilen maçta Tofaş’ı Austin Daye’nin basketiyle devirdi.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 2. haftasında G.Saray Odeabank, deplasmanda Tofaş'ı son saniye basketiyle yıktı: 82-80. Sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren G.Saray, soyunma odasına 46-38'lik skorla 12 sayı farkla gitti. Üçüncü periyotta bir ara farkı 19'a kadar çıkaran Aslan, final çeyreğine 71-59 girdi.
TOFAŞ GERİ DÖNDÜ AMA
Final periyodu ise nefesleri kesti. Tofaş, Micic ve Mejia'nın üçer sayılık basketleriyle 33.30'da farkı 2'ye indirdi: 69-71. Son dakikaya G.Saray, 74-80 önde girdi. Mejia'nın iki üçlüğüyle 6 saniye kala eşitlik sağlandı: 80-80. Kalan bölümde Austin Daye'nin iki sayılık basketiyle Cimbom sahadan 82-80'lik galibiyetle ayrıldı.
'ZAMANA İHTİYAÇ VAR'
G.Saray başantrenörü Ergin Ataman, 3 periyot mükemmele yakın oynadıklarını belirtip, yeni bir takım olmanın zaafını yaşadıklarını söyledi. Ataman, "Yeni bir takımız. Zamana ihtiyacımız var. Bu tip maçlar özgüven verecek" dedi.
TOFAŞ GERİ DÖNDÜ AMA
Final periyodu ise nefesleri kesti. Tofaş, Micic ve Mejia'nın üçer sayılık basketleriyle 33.30'da farkı 2'ye indirdi: 69-71. Son dakikaya G.Saray, 74-80 önde girdi. Mejia'nın iki üçlüğüyle 6 saniye kala eşitlik sağlandı: 80-80. Kalan bölümde Austin Daye'nin iki sayılık basketiyle Cimbom sahadan 82-80'lik galibiyetle ayrıldı.
'ZAMANA İHTİYAÇ VAR'
G.Saray başantrenörü Ergin Ataman, 3 periyot mükemmele yakın oynadıklarını belirtip, yeni bir takım olmanın zaafını yaşadıklarını söyledi. Ataman, "Yeni bir takımız. Zamana ihtiyacımız var. Bu tip maçlar özgüven verecek" dedi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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