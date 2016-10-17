 Aslan son saniyede – Fotomaç – 17 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Aslan son saniyede

    Aslan son saniyede

    THY Euroleague’de CSKA’ya kaybeden G.Saray, Bursa’da teselli buldu. Cimbom, son 6 saniyesine 80-80 girilen maçta Tofaş’ı Austin Daye’nin basketiyle devirdi.

    Toto Basketbol Ligi'nin 2. haftasında G.Saray Odeabank, deplasmanda Tofaş'ı son saniye basketiyle yıktı: 82-80. Sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren G.Saray, soyunma odasına 46-38'lik skorla 12 sayı farkla gitti. Üçüncü periyotta bir ara farkı 19'a kadar çıkaran Aslan, final çeyreğine 71-59 girdi.

    TOFAŞ GERİ DÖNDÜ AMA
    Final periyodu ise nefesleri kesti. Tofaş, Micic ve Mejia'nın üçer sayılık basketleriyle 33.30'da farkı 2'ye indirdi: 69-71. Son dakikaya G.Saray, 74-80 önde girdi. Mejia'nın iki üçlüğüyle 6 saniye kala eşitlik sağlandı: 80-80. Kalan bölümde Austin Daye'nin iki sayılık basketiyle Cimbom sahadan 82-80'lik galibiyetle ayrıldı.

    'ZAMANA İHTİYAÇ VAR'
    G.Saray başantrenörü Ergin Ataman, 3 periyot mükemmele yakın oynadıklarını belirtip, yeni bir takım olmanın zaafını yaşadıklarını söyledi. Ataman, "Yeni bir takımız. Zamana ihtiyacımız var. Bu tip maçlar özgüven verecek" dedi.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan son saniyede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.