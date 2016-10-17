 Ağlatan fotoğraf – Fotomaç – 17 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ağlatan fotoğraf

    Ağlatan fotoğraf
    İki özel harekatçının G.Saray formalı pozunun altından dramatik bir hikaye çıktı. Formayı gönderen Mert Gündüz'ün özel harekatçı abisi Yılmaz Gündüz, Hakkari'de şehit olmuş. Umut Bulut'un babasının cenazesinde G.Saraylılar'la tanışan Mert, abisi için Kayseri maçı öncesi forma imzalatıp abisinin birliğine gönderdi.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ağlatan fotoğraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.