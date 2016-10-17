Ağlatan fotoğraf
İki özel harekatçının G.Saray formalı pozunun altından dramatik bir hikaye çıktı. Formayı gönderen Mert Gündüz'ün özel harekatçı abisi Yılmaz Gündüz, Hakkari'de şehit olmuş. Umut Bulut'un babasının cenazesinde G.Saraylılar'la tanışan Mert, abisi için Kayseri maçı öncesi forma imzalatıp abisinin birliğine gönderdi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Ağlatan fotoğraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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