 ''Açık ara yaparız'' – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    ''Açık ara yaparız''

    ''Açık ara yaparız''
    'ın 22 Ekim'deki tarihi kongresi için geri sayım sürerken yönetici Levent Nazifoğlu, Riva ve Florya projelerinin üyelerden onay alacağını ileri sürdü. Nazifoğlu, "Riva ve Florya kongrelerinden açık ara farkla onay çıkacaktır. Benim üyelerle yaptığım istişareler bu yönde" diye konuştu.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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