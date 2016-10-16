Yine Muslera aldı
İlk yarı tüm takım iyi oynadı. 2. yarı Muslera G.Birliği’ne karşı tek başına oynadı.
2. yarı bir G.Saray sahaya çıkıyor. Bu sefer 10 tane Gençlerli futbolcuya karşı bir tek Muslera oynuyor. Dün G.Saray 3 puan aldıysa bunu Muslera'ya borçlu.
Dün Riekerink, Sabri'yi neden oyundan aldı anlamadım. Kötü oynamıyordu, iyi de mücadele ediyordu, temposu da iyiydi. Mutlak bir sebebi vardır ama bu tarz hareketler futbolcuları yaralar. İlk yarı Galatasaray, rakipten daha fazla mücadele edince, teknik olarak da iyi olduklarından güzel bir görüntü verdiler. Peki 2. yarı bu Galatasaray gitti, niye öteki Galatasaray geldi! Özellikle 2. yarı orta saha çöktü. Gençlerbirliği araya attığı her topta pozisyon yakaladı. Sağdan sol ayaklı Aydın her pozisyonda Galatasaray'a tehlikeli oldu. Serbest vuruşlar da dahil. Burada da ofsayt pozisyonları Galatasaray'ı kurtardı. Selçuk ilk yarı kımıldadı ama 2. yarı yok. O sahneye çıkmayacak da kim sahneye çıkacak! Ciğerci çok çalıştı hem ileriye hem geriye. İkili mücadelelerde de etkili. Yasin çok çalışıyor gözüküyor ama iş bitirecek yerlerde yok.
90 dakikanın bitiminde "Bu maçın hakkı nedir?" derseniz, Gençlerbirliği açısından en kötü berabere bitmesi gerekirdi.
Eren Derdiyok, istediği topları alamıyor.
Az top geliyor o da maça ısınamıyor.
Haliyle oyunun içinde olamıyor.
Sneijder dünya yıldızı tamam ama oynamadığı maçta bu kadar fark edilmesine bence Galatasaraylı diğer futbolcuların tahrik olmaları lazım. Ve isyan edip "Ne var kardeşim, biz futbolcu değil miyiz? Biz de bu işi yaparız" demeleri lazım. Tamam bu maç Sneijder'siz kazandılar.
Antalya'yı da yendiler. Ama Sneijder olduğu zaman daha farklı oluyor.
Hoş Sneijder de aylardır gol atamıyor.
CÜNEYT RAHATTI
Sneijder'in eksikliği hissediliyor ama ne kadar? O zaman şöyle düşünelim Galatasaray'da iki futbolcular biri oynayacak.
Biri Sneijder biri Muslera. Sonuç ne çıkar? Yüzde 100 Muslera.
Cüneyt Çakır zorlanmadı. Türkiye'de hava topunda kambura yatanla, kafaya çıkan futbolcuları çok hakem çözemiyor.
Dün gece iki pozisyonda Cüneyt doğru karar verdi. Komitenin bunu çözenlerle, çözemeyenlere görüntülerle bunları hakemlerin gözlerine sokmaları lazım.
KARTAL'IN GOLCÜSÜ YOK
Beşiktaş iyi mücadele ediyor gözüküyor. Kayseri'ye fazla pozisyon vermediler. Peki kendileri çok pozisyona girdiler mi?
Hayır. Takımın içinde orta alanda maçı idare edecek adamları yok.
Birini (Sosa) verdiler, diğeri ise (Oğuzhan) sakat. Yardımlaşarak oynamaya çalışıyorlar. Peki pozisyon yakalıyorlar mı? Evet. Mesela Aboubakar'ın yakaladığını çok maçta yakalayamazlar. Aboubakar artık bunu atsın. Milli maçlardan sonra maalesef takımlar istenilen havada olmuyorlar. Bu tip maçları eğer bir takım galip bitiriyorsa bu onun bir yerde şansı oluyor. İki takımın pozisyonlarına baktığınızda kısır bir maç. Şu bir gerçek bence Beşiktaş kalecisini buldu. Takıma daha da alışırsa daha farklı işler yapacağa benziyor. Ama Beşiktaş'ın maalesef orta alanda maçı idare edecek bir adama, bir de gol atacağı pozisyonda atacak, çok zor pozisyonların da bazılarını gol yapacak bir forvete ihtiyacı var.
PENALTIYI YEDİ
Şunu diyebilirsiniz: Yahu kardeşim dünyada böyle kaç tane futbolcu var.
Ben dünyadan bahsetmiyorum.
Türkiye şartlarında yapabilecek oyunculardan bahsediyorum.
Nakoulma'nın pozisyonunda Kayserililer faul isteyebilirler, penaltı olmaz çünkü ceza alanı dışı. Ceza alanı içinde (Levent'in eli) Beşiktaş lehine penaltı verilir mi? Bence evet.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:43
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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