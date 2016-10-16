 Taraftar röportaja izin vermedi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Taraftar röportaja izin vermedi

    Taraftar röportaja izin vermedi
    maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı. Futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu, NTV 'a röportaj vereceği sırada Galatasaraylı taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Taraftarların 'NTV dışarı' şeklinde tezahürat yapması üzerine Nazifoğlu yayından çıkmak zorunda kaldı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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